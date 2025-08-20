أردوغان: تركيا تؤيد عملية سلام في أوكرانيا تجمع كل الأطراف

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، الأربعاء، إن بلاده ستدعم عملية سلام في أوكرانيا تشارك فيها «جميع الأطراف»، بحسب الرئاسة التركية.

وأكّد أردوغان، خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها مع بوتين، أنه يتابع مجريات عملية السلام وأن تركيا تدعم التوجهات الرامية إلى إرساء سلام دائم، بمشاركة جميع الأطراف، قاصداً أوكرانيا من دون أن يسميها.

وأضافت الرئاسة التركية، في بيانها، أن بوتين «شكر الرئيس أردوغان على استضافته محادثات سلام».

ومنذ مايو الماضي، استضافت تركيا محادثات بين كييف وموسكو في إسطنبول ثلاث مرات لم تحقق أي اختراق، واقتصرت نتائجها على اتفاقات لتبادل أسرى حرب.