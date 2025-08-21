شكرا لقرائتكم خبر «ممكنات المنظومة الصناعية».. ورشة عمل بغرفة أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس، ورشة عمل بعنوان «ممكنات المنظومة الصناعية».

وتناولت الورشة إحصاءات ومعلومات حول واقع ريادة الأعمال الصناعية، ومؤشرات النمو ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، إلى جانب استعراض برنامج «مصانع المستقبل»؛ الذي يهدف إلى تحويل الابتكارات إلى خطوط إنتاج تنافسية وفعالة.

كما تطرقت الورشة إلى جهود الوزارة في مكافحة الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز المنافسة العادلة، بما يضمن بيئة أعمال مستقرة للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مناقشة الحلول التمويلية والتقنية والتسويقية التي تدعم رواد الأعمال الصناعيين.