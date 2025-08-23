ترامب يعين أبرز مساعديه سفيراً لدى الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - عين الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة سيرجيو غور، أحد أبرز مساعديه في البيت الأبيض، سفيرا لدى الهند.

وغور البالغ 38 عاماً، تقدم بسرعة إلى الصفوف الأولى في أوساط السياسيين المحافظين قبل أن يصبح من الشخصيات النافذة في البيت الأبيض، حيث أوكلت إليه مهمة التحقق من نحو أربعة آلاف شخص تم تعيينهم في مناصب رسمية لضمان أقصى درجات الولاء لترامب.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "بالنسبة إلى المنطقة الأكثر سكانا في العالم، من المهم أن يكون لدي شخص أستطيع أن أثق به بشكل كامل لتحقيق برنامجي ولمساعدتنا في جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وقال ترامب إن "سيرجيو سيكون سفيراً مذهلاً"، مضيفا أنه سيتولى أيضا منصب المبعوث الخاص لجنوب ووسط آسيا.