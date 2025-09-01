وتضمن المشروع إنشاء مخزن طبي متكامل وفق أعلى المعايير، وتزويده بكميات كبيرة من الإمدادات الطبية الأساسية، وتوزيعها على الأقسام المختلفة، إلى جانب تجهيز قسم غسيل الكلى بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية؛ مما يعزز قدرة المجمع على تقديم خدمات علاجية متطورة لمرضى الفشل الكلوي الذين يعتمدون على جلسات منتظمة لإعادة الأمل في حياتهم.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، ومساعدة القطاع الصحي في ظل التحديات الصحية الكبيرة التي يواجهها سكان القطاع، وندرة الأدوية والمستلزمات الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروع حيوي سعودي في مجمع طبي بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.