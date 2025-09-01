بري يدعو لحوار وطني ويهاجم الضغوط الأمريكية

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إلى إطلاق حوار وطني شامل لبحث ملف سلاح حزب الله، رافضًا الضغوط الأمريكية المتزايدة لنزع السلاح بشكل متسارع، معتبرًا أن القضية تتطلب «مناقشة هادئة وتوافقية بين اللبنانيين».

وأكد أن «السلاح بالنسبة إلى اللبنانيين شرف، ويمكن مناقشة مصيره فقط في إطار وطني جامع»، مشددًا على أن أي حل لا بد أن يتم التوصل إليه عبر التوافق الداخلي لا الإملاءات الخارجية.

خطة حكومية

والتصريحات تأتي في وقت يستعد فيه الجيش اللبناني لتقديم خطة حكومية لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، بدعم من الرئيس، جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، استجابة لمبادرة المبعوث الأمريكي توم باراك، غير أن الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، أعلن رفضه أي بحث في نزع السلاح قبل انسحاب إسرائيل من التلال الحدودية التي ما زالت تحت سيطرتها ووقف هجماتها الجوية شبه اليومية على لبنان.

وتزامن خطاب بري مع غارات إسرائيلية استهدفت محافظة النبطية الجنوبية، ألحقت أضرارًا بالمحال والمنازل، فيما قالت تل أبيب إنها أصابت بنية تحتية تابعة لحزب الله.

ويأتي ذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر الماضي، والذي نص على انسحاب إسرائيلي متزامن مع تقليص وجود السلاح في جنوب لبنان.

خطوات ملموسة

فيما أبلغت واشنطن بيروت أن الانسحاب الإسرائيلي لن يتم قبل رؤية خطوات ملموسة لنزع السلاح، بينما ترى السلطات اللبنانية أن أي مواجهة مباشرة بين الجيش وحزب الله قد تفجر الوضع الداخلي.

ويأتي الجدل حول مستقبل سلاح الحزب في ظل تداعيات الحرب التي اندلعت مع إسرائيل في سبتمبر 2024، وخلفت أكثر من أربعة آلاف قتيل وخسائر اقتصادية ضخمة للبنان، وسط تصاعد الدعوات الدولية لحصر السلاح بيد الدولة.