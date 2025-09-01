ألمانيا تردّ على تصريحات فون دير لاين بشأن إرسال جنود إلى أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - رفض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بشدة، اليوم الاثنين، تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن خطط إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا ووصفها بأنها سابقة لأوانها، وقال إن فون دير لاين ليست مخولة لمناقشة هذه المسألة.

وقالت فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" نشرت أمس الأحد، إن أوروبا تعد "خططا دقيقة للغاية" لنشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا في إطار ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الصراع ستحظى بدعم أميركي.

وذكر بيستوريوس للصحفيين، خلال زيارة لمصنع حربي في مدينة كولونيا اليوم "هذه أمور لا تناقش قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أطراف كثيرة لها رأي في هذا الصدد".

وأضاف "أعتقد أنه من الأفضل عدم التعليق على مثل هذه الاعتبارات بأي شكل من الأشكال أو تأكيدها، بصرف النظر عن حقيقة أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك أي تفويض أو اختصاص على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بنشر القوات".

وذكرت فون دير لاين للصحيفة، أمس الأحد، أن الانتشار العسكري من المقرر أن يشمل عشرات الآلاف من القوات بقيادة أوروبية ودعم أميركي يشمل أنظمة تحكم وسيطرة وأصول مراقبة واستطلاع.