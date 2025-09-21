«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا المجلس العالمي للتسامح والسلام، إلى ترسيخ قيم السلام والتسامح بين الشعوب، مؤكداً التزامه بمواصلة العمل مع شركائه في دول العالم المختلفة، من أجل تعزيز هذه المبادئ باعتبارها الطريق الوحيد لضمان مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة.

وأكد معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في بيان صدر اليوم بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام، أن هذا اليوم ينبغي ألا يكون مجرد مناسبة رمزية، بل محطة عملية لترسيخ قيم السلام والتسامح بين الشعوب.

وأوضح أن العالم يمر اليوم بتحديات جسيمة تهدد استقرار المجتمعات وأمنها، مشيراً إلى ما يجري في غزة من قتل وانتهاك لحقوق المدنيين، وما يرافق ذلك من تدمير لفرص السلام عبر الابتعاد عن مبادئه، والذهاب إلى خيارات تُعكر مستقبل المنطقة، كما ذكر أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية الحالية يكّرس واقعاً من العنف والدمار، ويقوّض الجهود الدولية المبذولة لإحلال سلام عادل وشامل.

وشدد على أن هذا اليوم ينبغي أن يكون دافعاً للمجتمع الدولي، حكومات ومنظمات ومجتمعات مدنية، لتعزيز الالتزام بنشر قيم التعايش والعدالة وحماية حقوق الإنسان، والعمل على معالجة النزاعات عبر الحوار والوساطة.