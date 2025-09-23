أوكرانيا تقصف منشأتين نفطيتين في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش قصف منشأتين لتوزيع النفط الروسي في منطقتي بريانسك وسامارا خلال الليل.

وأكدت الهيئة، عبر تيليجرام، أن الجيش استهدف محطة في منطقة سامارا تمزج النفط الروسي لإنتاج خام الأورال، وهو الخام الرئيسي المخصص للتصدير.

وفي بريانسك، ذكرت هيئة الأركان أن الجيش استهدف محطة على خط أنابيب حيوي لإمدادات الجيش الروسي.

وأضافت: "يجري تحديد مدى الضرر".

وأفادت هيئة الأركان العامة أيضاً أن القوات الأوكرانية قصفت مطاراً عسكرياً في شبه جزيرة القرم.

وجددت كييف في الأسابيع القليلة الماضية حملة الهجمات بعيدة المدى بالطائرات المسيرة على مواقع إنتاج النفط الروسية.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، على تيليجرام، إن وحداتها دمرت مسيرات أوكرانية فوق بريانسك وسامارا.