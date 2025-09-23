"الصحة العالمية": لا صلة مثبتة بين الباراسيتامول واللقاحات والتوحد

ابوظبي - سيف اليزيد - شددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، على عدم وجود صلة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد، ولا دليل على أن اللقاحات تسبب هذا الاضطراب.

وصرّح الناطق باسم المنظمة، طارق جاساريفيتش، خلال مؤتمر صحافي، بأن "بعض الدراسات القائمة على الملاحظة أشارت إلى وجود ارتباط محتمل بين التعرض للباراسيتامول قبل الولادة والتوحد، لكن الأدلة لا تزال غير متسقة".

وأضاف: "لم تثبت العديد من الدراسات وجود مثل هذه العلاقة"، داعياً إلى "الحذر قبل الاستنتاج بوجود علاقة سببية" بين الباراسيتامول والتوحد.

وأكد جاساريفيتش أن "اللقاحات تنقذ الأرواح، نحن نعلم ذلك. اللقاحات لا تُسبب التوحد".

وأوضح "لقد أنقذت أرواحاً لا تُحصى. هذا أمر أثبته العلم، ولا ينبغي التشكيك فيه"، داعياً إلى اتباع توصيات السلطات الصحية.

وذكّر المتحدث بأن "العلم موجود لتقديم الأدلة التي تُوجّه السياسات حول العالم".

وأشار إلى أن "خطر الإصابة يتزايد بشكل كبير، ليس فقط لدى الأطفال بل لدى المجتمع بأكمله، عندما تتأخر جداول التطعيم أو تتعطل أو تتغير من دون التحقق من الأدلة".

وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية إن نحو "62 مليون شخص يعانون اضطراب طيف التوحد في مختلف أنحاء العالم، وكمجتمع دولي علينا مضاعفة جهودنا لفهم أسبابه".