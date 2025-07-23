شكرا لقرائتكم خبر عن من قلب الرياض...ياسر القحطاني و"أجمل لاعبة في العالم" يشعلان مواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطف الثنائي أليشا ليمان المصنفة كـ"أجمل لاعبة كرة قدم في العالم" وأسطورة الهلال السابق ياسر القحطاني الأنظار خلال ظهورهما معا في فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025بالرياض

وانتشرت صورة تجمع بين القحطاني وليمان بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت اللاعبة السويسرية بإطلالة رسمية غير معتادة، مرتدية بدلة سوداء أنيقة، بعيدة عن طابع الصور الجريئة التي تشاركها عادة مع جمهورها على "إنستغرام".

الكابتن ياسر القحطاني والنجمة Alisha Lehmann نوّرونا في #كاس_العالم_للرياضات_الالكترونية ????#حلق_للقمه pic.twitter.com/iuIvRqdhFF

— كأس العالم للرياضات الإلكترونية (@EWC_Festival) July 21, 2025

ونشرت ليمان بدورها عدة صور من الحدث عبر حسابها الرسمي، معبرة عن سعادتها بالمشاركة، وكتبت:

"قضيت وقتا رائعا في الرياض مع المشاركين في كأس العالم للرياضات الإلكترونية. مدينة البوليفارد مذهلة، والجميع كان مرحبا ولطيفا للغاية. كانت تجربة لا تنسى!"

وتعد البطولة، التي تستمر حتى 24 أغسطس، محطة بارزة في مشهد الألعاب الإلكترونية عالميا، إذ تستقطب أشهر اللاعبين والفرق، وتنظمها مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بدعم ومتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة.

وكانت المؤسسة أعلنت سابقا انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، كسفير عالمي للبطولة.

يذكر أن ليمان أنهت مؤخرا مشاركتها مع منتخب سويسرا للسيدات في يورو 2025، حيث خرج الفريق من الدور ربع النهائي على يد منتخب إسبانيا بطل العالم.