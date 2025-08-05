شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه وسط إسرائيل والان مع التفاصيل

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه وسط إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء عن اعتراضه لصاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه وسط إسرائيل، مما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق كإجراء احترازي.



وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن "الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخًا أُطلق من اليمن" بعد سماع صافرات الإنذار.



كما نشر الجيش خريطة توضح المناطق التي شملها التحذير من "مقذوف أطلقه الحوثيون".

تأتي هذه الهجمات في إطار الدعم الذي يقدمه الحوثيون للفلسطينيين في غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.

ويُذكر أن الحوثيين كثّفوا إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى شن هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر يزعمون أنها مرتبطة بإسرائيل. وتُعتبر هذه الهجمات جزءًا من تصعيد إقليمي أوسع نطاقًا، حيث تشن إسرائيل ضربات جوية على مواقع الحوثيين في اليمن ردًا على هجماتهم.