شكرا لمتابعة خبر عن تطورات جديدة في قضية مقتل الطالب السعودي بكامبريدج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مصادر اليوم الثلاثاء، عن قرب الانتهاء من عملية تشريح جثمان الطالب السعودي محمد القاسم، تمهيدًا لضم النتائج إلى ملف القضية المعروضة أمام القضاء البريطاني.

وبحسب مراسل قناة “العربية”، فإن والد القاسم يزور موقع الحادث الذي شهد مقتل ابنه، وسط إجراءات أمنية مشددة ومرافقة من الجهات المعنية.

وكانت وسائل إعلام بريطانية أفادت بأن تقرير الطب الشرعي سيصدر لاحقًا، متضمنًا تفاصيل الإصابات التي تعرض لها الضحية، والتي أدت إلى وفاته.

وكانت الشرطة قد احتجزت الجثمان في مشرحة أحد مستشفيات كامبريدج إلى حين انتهاء إجراءات التشريح وتحديد سبب الوفاة الرسمي.

ومن المنتظر أن يسمح بدفن الجثمان خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال كافة الجوانب القانونية والطبية، وتسليمه إلى ذوي الضحية.

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