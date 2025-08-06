الأمم المتحدة: احتمال توسيع إسرائيل عملياتها بغزة مقلق للغاية

حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى والأميركيتين، ميروسلاف جينكا، من أن أي توجّه إسرائيلي لتوسيع العمليات العسكرية ليشمل كامل قطاع غزة قد يؤدي إلى عواقب كارثية تطال ملايين الفلسطينيين.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة أوضاع الأسرى، عقدت بطلب من إسرائيل. وأشار إلى أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مستويات لا تُحتمل، مضيفا أن الفلسطينيين يواجهون يوميا ظروفا قاسية وغير إنسانية.

وأوضح أنه منذ أواخر أيار، قُتل أكثر من 1200 فلسطيني وأصيب أكثر من 8100 آخرين خلال محاولاتهم الوصول إلى الغذاء، بما في ذلك قرب نقاط توزيع المساعدات التي تخضع للسيطرة العسكرية.

وأضاف جينكا أن أعداد الضحايا في ارتفاع مستمر، وسط استمرار القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات إلى القطاع، مشيرا إلى أن المجاعة تنتشر بشكل واسع بين السكان.

وشدد على أن المدنيين في غزة يجب أن يتمتعوا بالحماية، ولا يجوز استهدافهم أو حرمانهم عمدا من الغذاء، محذرا من أن هذه الممارسات تُعد بموجب القانون الدولي جرائم حرب.