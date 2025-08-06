قائد الجيش زار بريطانيا وشارك في الاجتماع التاسع لمجموعة "Dragon Group" والتقى نظيره البريطاني

زار قائد الجيش العماد ​رودولف هيكل​ ​بريطانيا​، بدعوة رسمية من نظيره البريطاني الأدميرال Tony Radakin، وشارك في الاجتماع السنوي التاسع لمجموعة Dragon Group، بحضور عدد من قادة جيوش دول الخليج والشرق الأوسط، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع بمشاركة قائد الجيش اللبناني.

وقد جرى التداول في التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.

كما عُقد اجتماع بين العماد هيكل والأدميرال Radakin، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون وسط الظروف الاستثنائية الراهنة.