محادثة واتساب جديدة لولي العهد تشعل السعودية.. ما علاقة اليمن بذلك؟

تصدر إسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار محادثة جديدة عبر تطبيق "واتساب" جمعته مع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن عبدالعزيز، تناولت اعتماد التصميم النهائي لمشروع "مطار أبها الجديد"، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع التطويرية في المنطقة، ويتميز بتصاميم مستوحاة من الهوية الثقافية والتراثية لعسير.

محادثة واتساب جديدة لولي العهد تشعل مواقع التواصل.. ما علاقة اليمن بذلك؟

رغم أن محاوثة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن عبدالعزيز كانت تتحدث عن مطار أبها الجديد ولم يتطرق فيها الطرفين لليمن، إلا أن اليمنيين كان لها نصيباً من الضجة التي شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تلك المحادثة.

وشارك الكثير من المغردين اليمنيين بتداول تلك المحادثة بشكل واسع، حيث أشادوا بحرص ولي العهد على متابعة جميع المشاريع في المملكة بشكل مباشر والاشراف على أدق التفاصيل فيها، وتحسروا في ذات الوقت لعدم وجود مسؤول في اليمن يمتلك روح المسؤلية التي لدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

مطار أبها الجديد.. مشروع عملاق يعكس البيئة والطبيعة المحلية، ويقدم تجربة متكاملة وغنية للمسافرين والزوار

يُعد مطار أبها الجديد أحد أبرز المشاريع التطويرية في منطقة عسير، ويتميز بتصاميم مستوحاة من الهوية الثقافية والتراثية لعسير، ويمتاز المطار الجديد بتصميم معماري يعكس البيئة والطبيعة المحلية، ويقدم تجربة متكاملة وغنية للمسافرين والزوار.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الربط الجوي لمنطقة عسير مع الوجهات المحلية والإقليمية والدولية، في إطار دعم التنمية الشاملة للمنطقة.

ومن أبرز مميزات مطار أبها الجديد:

- يضم المطار صالات تمتد على مساحة تتجاوز 65 ألف متر مربع، تشمل جسور إركاب ومنصات حديثة وخدمات سفر ذاتية، إضافة إلى مواقف سيارات واسعة.

- يتضمن التصميم 20 بوابة، و41 منصة لإنهاء إجراءات المسافرين، إلى جانب 7 منصات للخدمات الذاتية.

- سيستوعب المطار نحو 90 ألف رحلة سنويًا، ومن المتوقع أن يرفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين إلى أكثر من 13 مليون مسافر سنويًا.

يشار إلى أن مطار أبها الجديد من تصميم المهندس المعماري العالمي "فوستر"، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى للمطار بحلول عام 2028.