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عدن - ياسمين التهامي - تباين في أسعار الصرف... الريال اليمني يستقر في عدن ويتأرجح في صنعاء

استقراره أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 1617 ريالاً يمنياً للشراء، و1632 ريالاً يمنياً للبيع، وذلك بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي.

وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، اليوم الأربعاء.



عدن:

- الدولار الأمريكي:

.سعر الشراء: 1617 ريالاً يمنياً

.سعر البيع: 1632 ريالاً يمنياً



- الريال السعودي:

.سعر الشراء: 425 ريالاً يمنياً

.سعر البيع: 428 ريالاً يمنياً

صنعاء:- الدولار الأمريكي:.سعر الشراء: 535 ريالاً يمنياً. سعر البيع: 540 ريالاً يمنياً

- الريال السعودي:

.سعر الشراء: 140 ريالاً يمنياً

. سعر البيع: 140.5 ريالاً يمنياً