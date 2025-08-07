اليابان | جناح تايلاند: ربط الحياة لتحقيق أقصى درجات السعادة

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

يستقبل جناح تايلاند زواره بأجواء ساحرة مستوحاة من تصميم أجنحة ”سالا“ التايلاندية التقليدية، وهي هياكل مفتوحة تجمع بين الأناقة والبساطة. عند البوابة، تبرز منحوتات خشبية رائعة للأفيال، رمز القوة والحكمة في الثقافة التايلاندية، لتضفي لمسة مهيبة على المساحة الخارجية وتدعو الزوار إلى رحلة غامرة في أرض الابتسامات.

ينقسم الجناح إلى ثلاث مناطق متميزة، كل منها يعكس تفرد تايلاند في تعزيز التغذية السليمة، الرفاهية، والصحة العامة، وهي ركائز تجسد فلسفة الحياة التايلاندية.

المنطقة الأولى: تستخدم هذه المنطقة المسرح والعروض الفنية لتقديم الحكمة الصحية التقليدية المستمدة من الطبيعة. من خلال العروض المسرحية الحية والفنون البصرية، يتعرف الزوار على الطب التايلاندي التقليدي، الذي يعتمد على الأعشاب والممارسات الطبيعية، مثل استخدام نبات الليمون والزنجبيل في العلاجات. تعكس هذه العروض الارتباط العميق بين الإنسان والطبيعة في الثقافة التايلاندية.

المنطقة الثانية: تقدم هذه المنطقة عرضًا تفاعليًا يبرز إنجازات تايلاند في الرعاية الطبية والصحة العامة. يمكن للزوار استكشاف مجموعة واسعة من المنتجات الصحية، مثل المكملات الغذائية المستخلصة من المواد الطبيعية، وأجهزة الرعاية الصحية الحديثة التي تعكس التقدم التكنولوجي في القطاع الطبي التايلاندي. كما توفر شاشات تفاعلية معلومات عن مبادرات الصحة العامة، مثل برامج التغذية والوقاية من الأمراض.

المنطقة الثالثة: تركز هذه المنطقة على العلاج بالأعشاب والروائح، وهي جزء أصيل من التراث التايلاندي. يمكن للزوار تجربة منتجات الرعاية الصحية، مثل زيوت التدليك العطرية المصنوعة من اللافندر التايلاندي والياسمين، بالإضافة إلى مستحضرات العناية بالبشرة المستخلصة من جوز الهند والصبار. توفر المنطقة أيضًا جلسات قصيرة للعلاج بالروائح، مما يتيح للزوار الاسترخاء واستعادة توازنهم الداخلي.

