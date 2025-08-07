توقيف جندي في أميركا بشبهة تزويد روسيا معلومات عسكرية سرية

أعلنت وزارة العدل الأميركية، أنّ جنديا شابا أوقف بشبهة محاولة تزويد روسيا معلومات سرية تتعلق بالدبّابة الرئيسية في جيش الولايات المتّحدة.

وأشار نائب مدير قسم مكافحة التجسّس في مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آبي" رومان روجافسكي، إلى أنّ الجندي تايلور آدم لي (22 عاما)، متهم بـ"محاولة نقل معلومات دفاعية مصنّفة سريّة حول نقاط ضعف دبّابة أميركية إلى شخص يُشتبه في أنّه عميل للاستخبارات الروسية، وذلك مقابل حصوله على الجنسية الروسية".

وأضاف أنّ "توقيفه اليوم هو رسالة لكلّ من يفكّر في خيانة الولايات المتحدة، ولا سيّما إلى الموظفين الذين أقسموا على حماية وطننا".

والجندي لي متحدّر من مدينة إل باسو الحدودية مع المكسيك وكان يخدم في قاعدة فورت بليس الواقعة في ولاية تكساس الجنوبية.

والموقوف متّهم بأنّه سعى لنقل خصائص تقنية تتعلّق بدبّابة "إم1 إيه2 أبرامز" إلى وزارة الدفاع الروسية، وفق وزارة العدل.