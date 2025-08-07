بالفيديو- بلقيس تعود للمصريّين بـ”يا مطنشنا”… أغنية صيفيّة انتظرت أربع سنوات

طرحت الفنانة الاماراتيّة، بلقيس فتحي، أحدث أعمالها الغنائية باللهجة المصرية بعنوان “يا مطنشنا”، في تعاون فني جديد يجمعها مع الملحن بلال سرور وكلمات الشاعر مصطفى حسن.

وقد جرى تصوير الكليب على شواطئ بيروت في لبنان، تحت إدارة المخرج إيلي فهد، حيث جمعت الأغنية بين الطابع الرومانسي والكوميدي، مع أجواء صيفية مبهجة تعكس روح الأغنية وخفتها.

وكشفت بلقيس أن الأغنية كانت جاهزة منذ أربع سنوات، لكنها فضّلت الانتظار حتى تجد الرؤية الموسيقية التي تطمح لها، إلى أن جاء الوقت المناسب لطرحها بالتعاون مع الموزع الموسيقي سليمان دميان.

وفي تعليقها على عودتها بالساحة الغنائية المصرية، قالت بلقيس: “أغنية يامطنشنا تعيدني للجمهور المصري بعد غياب… المصريين واحشيني.”

يُذكر أن “يا مطنشنا” تُعد خامس أغنية لبلقيس باللهجة المصرية، بعد “دبلوماسي”، “ونتدلع”، “مزاجنجي”، و”ألف روح” التي صدرت في صيف ٢٠٢٣ وحققت تفاعلًا واسعًا عبر المنصات الرقمية.

وقدّمت بلقيس خلال مسيرتها الفنية مجموعة من الأغنيات الناجحة بمختلف اللهجات العربية، لتُرسخ حضورها كأحد أبرز الأصوات النسائية في الساحة الغنائية العربية.