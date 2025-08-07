عهود السامر لـ الخليج 365: دوري بفيلم قشموع مختلف والجمهور أحب شخصيتي في مسلسل أمي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 05:09 مساءً - تواجدت الفنانة عهود السامر في العرض الخاص والأول للفيلم السينمائي السعودي "قشموع" وبحضور أبطال العمل، وذلك أمس الأربعاء بواجهة روشن وسط حضور إعلامي كبير وعدد من الفنانين والفنانات ومحبي الفن.

وكشفت لـ الخليج 365 عن الدور الذي لعبته قائلة: "حقيقة دوري بفيلم "قشموع" وشخصية "سميرة" كان دوراً جريئاً جداً ويختلف تماماً عن أدواري السابقة خلال مسيرتي الفنية، وقبلت بالدور وأحببته لأنه مختلف وأردت أن أُقدم لجمهوري شيئاً جديداً، وأتمنى أن يحبوه، وأنصح الجميع أن يحضروا الفيلم لأنه كوميدي ومختلف جداً عن ما يُقدم بالأفلام الأخرى.

صعوبات العمل التي واجهت عهود السامر

وعن صعوبات العمل التي واجهتهم قالت عهود: "لم تواجهنا أي صعوبة بالعمل كنا فريقاً متكاملاً ومحباً ومتعاوناً، ولكن قد تكون صعوبات أثناء التصوير هي أجواء الحر، لأننا صورنا ببداية فصل الصيف فقط."

تألق عهود السامر بمسلسل "أمي"

وعند سؤالنا لها عن مسلسل "أمي" الذي يتصدر الآن الترند بالسعودية والخليج وبعض الدول العربية قالت عهود السامر : "مسلسل "أمي" من المسلسلات التي أحبها المشاهد ووجدت تفاعلاً كبيراً، برغم أن قصته حزينة جداً، وأنا بطبيعتي لا أحب النكد، ولكن قبلت الدور لأنه مخاتلف، دور امرأة طيبة جداً تساعد مَن حولها عكش شخصيتي بمسلسل "شارع الأعشى" الذي جسدت فيه دور "أم جدعان" المرأة الشريرة، وصورت كلا العملين مسلسل أمي ومسلسل شارع الأعشى بوقت واحد ومتقارب، وأحببت أن يشاهد جمهوري والمشاهد شخصيتين مختلفتين اجسدهم إحداهما امراة شريرة والأخرى امراة جداً طبية وحنونة".

وعن أصداء مسلسل أمي قالت "عهود": كل الأصداء التي وصلتني إيجابية والجميع يثنى على العمل ولله الحمد".

مشاريع قادمة للفنانة عهودالسامر

وعن جديدها القادم قالت عهود السامر: "سيراني جمهوري الحبيب في عملين أقوم الآن بتصويرهما الأول مسلسل "حي الجرادية" ومسلسل "شارع الأعشى2"، بالإضافة إلى أعمال أخرى لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن".

وفيلم "قشموع" وأبطاله

"قشموع" هو فيلم سينمائي سعودي من إخراج معتز التوني، تأليف محمد الراشد ومحمد عجيلة"، ومن بطولة محمدالراشد، محمدالجبرتي، سعيد صالح، أصايل محمد، سالم الخزيم، نواف السليمان، بدر محسن، وبيومي فؤاد، عهود السامر، فتون الجارالله، سارة الجابر".

مسلسل "أمي"

مسلسل "أمي" هو النسخة العربية من مسلسل تركي، وهو من بطولة الفنان: تركي اليوسف، العنود سعود، زهرة عرفات، رنا جبران، ⁠⁠سناء بكر يونس، فايز بن جريس، ⁠⁠نايف الظفيري، ترف العبيدي، ريم العلي، همس بندر، أسمهان توفيق، ليلى السلمان، بدر محسن، عزيز بحيص، أبرار فيصل، عهود السامر، عبدالعزيز المبدل، نذير غليون، غادة الملا، لطيفة المجرن، طيف سعد، متعب القميزي، مروة علي، نغم المالكي، نور حسين.

وتدور أحداث العمل حول طفلة تتعرض للعنف المنزلي والإهمال من قِبل والدتها، وتلاحظ ذلك معلمتها "مريم"، بالهروب معها وتربيتها لمنحها حياةً أفضل، لكنها تواجه العديد من الصعاب وتتوالى أحداث العمل.

مسلسل "حي الجرادية"

ومسلسل "حي الجرادية" هو عمل ضخم يضم نخبةً من النجوم من أبرزهم الفنانة لمى الكناني، محمدالقس، نيرمين محسن، روان الطويرقي، بدور العتيبي، وليد قشران، نورا ياسين، عهود السامر، مروة علي، سارة الجابر، زيد السويداء، بدر اللحيد، فيصل الدغريري، عبدالله أحمد، محمد القحطاني، محمد علي المحسن، غيدا سلام، نهيان السعدون، عايض السبيعي، وهو من إخراج منيرالزعبي.

مسلسل "شارع الأعشى"

وكان مسلسل "شارع الأعشى" قُدم بالموسم الرمضاني 2025 وهو مسلسل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدريةالبشر، ومن بطولة الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهودالسامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبدالوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، بالإضافة إلى آخرين.

