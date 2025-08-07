تعليق كوميدي من نسرين أمين عن ابنتها يضعها في صدارة الترند فما القصة؟

ابنة نسرين أمين ترتدي ملابس والدتها

موقف نسرين أمين من دخول ابنتها التمثيل

https://www.instagram.com/p/CyEDa0ho0FL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CyEDa0ho0FL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CyEDa0ho0FL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

نسرين أمين تعيش نشاطاً سينمائياً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 09:58 مساءً - أشعلت الفنانةمواقع التواصل الاجتماعي بتعليق كوميدي ساخر عن ابنتها أمينة، وذلك بخفة ظلها المعتادة والتي تظهر في أعمالها على الشاشة، مما دفع باسمها إلى صدارة الترند خلال الساعات الماضية، وسط تفاعل واسع من الجمهور والمتابعين، الذين أشادوا بعفوية نسرين وعلاقتها المرحة بابنتها الوحيدة.كشفت الفنانةعن تعرضها لموقف كوميدي بسبب ابنتها أمينة، حيث نشرت على صفحتها بموقع فيس بوك صورة لها مرتدية فستاناً وأمامها صورة أخرى لابنتها أمينة ترتدي نفس الفستان وعلقت نسرين: "مستغربة فساتيني بتروح فين، أمينة بنتي في استوري الإنستغرام"قد تحب قراءة.. مستشفى النجوم.. أزمات صحية تطارد محمد منير وأنغام ومحمد صبحيهذه ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها الفنانة نسرين أمين الترند بسبب ابنتها أمينة عمرو، حيث حدث ذلك في يونيو الماضي عندما تواجدت أمينة في إحدى المناسبات الفنية، وتحدُّثت في أول ظهور إعلامي عن رغبتها الصريحة في دخول مجال التمثيل. مؤكدة أن شغفها بالفن لم يكن وليد اللحظة؛ بل هو حُلم قديم لازمها منذ الطفولة.وقد كشفتعن رد فعل والدتها نسرين أمين تجاه رغبتها في دخول مجال التمثيل؛ قائلة: "شجعتني جداً بالنصائح فقط، مثل: أنه يجب الالتحاق بورش تمثيل. ولكنها رفضت مساعدتي أكثر من ذلك، مشيرة إلى أنها اكتشفت حبها للتمثيل منذ صغرها، لاسيّما وأنها كانت تذهب مع والدتها أثناء تصوير أعمالها الفنية، وشعرت بسعادة كبيرة وقتها، ورأت أن هذا المجال هو المفضّل لها.أمينة عمرو هي الابنة الوحيدة للفنانة، وتُعَد واحدة من المؤثرات الشابات على منصات التواصل الاجتماعي. وقد ظهرت أمينة في العديد من مقاطع الفيديو برفقة والدتها نسرين؛ حيث بدت العلاقة بينهما ودية وحميمة، خاصة وأن نسرين بدأت في اصطحابها معها في العديد من المناسبات الفنية التي تتواجد فيها.اقرئي أيضاً.. ثنائية نسرين أمين وشيكو تظهر في السينما مجدداً.. فما القصة؟تعيش نشاطاً سينمائياً في الوقت الحالي، حيث بدأت مؤخراً تصوير دورها في فيلم "" الذي تشارك في بطولته إلى جانب أحمد حاتم، شريف منير، انتصار، ميمي جمال وسيف زهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة كيرو أمين، والعمل تأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.كما تنتظر نسرين أمين طرح فيلم "" مع رامز جلال نهاية الصيف الجاري، ويشارك في بطولة العمل بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمود حافظ، هدى الإتربي ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم، هذا بالإضافة إلى ظهور نسرين كضيفة شرف خلال فيلم "صقر وكناريا" بطولة محمد إمام وشيكو.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».