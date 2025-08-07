ابتداءً من اليوم.. أفراد المرور ينتشرون في شوارع الرياض لرصد مخالفة جديدة قيمتها 3000 ريال

أعلنت إدارة مرور الرياض، والإدارة العامة للمرور في السعودية، عن قرارات جديدة بشأن مخالفات ساهر، حيث تمثلت تلك القرارات برفع قيمة بعض المخالفات، وتخفيض أخرى، وذلك في إطار حرصها على ضبط السلوكيات المرورية الخاطئة، وتقليل الحوادث المرورية، وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقواعد المرور.

مرور الرياض يعلن عن قرار جديد بشأن مخالفات ساهر

يعتبر نظام الرصد الآلي "ساهر"، من أحدث أنظمة المرور العالمية التي تهدف لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق، وقد أعلنت إدارة مرور الرياض، والإدارة العامة للمرور السعودي، عن تحديث قائمة المخالفات التي يتم رصدها عبر نظام ساهر، وهي كالتالي:

• تجاوز السرعة المحددة: تتراوح الغرامة بين 150 ريال و 3000 ريال، حسب نسبة التجاوز.

• عدم ربط حزام الأمان: 150 ريال.

• استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة: 500 ريال.

• تجاوز الإشارة الحمراء: 3000 ريال.

• القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات: 10000 ريال.

• القيادة بدون رخصة قيادة: 500 ريال.

• عدم الالتزام بخط السير الإلزامي: 150 ريال.

• عدم إعطاء الأولوية للمشاة: 300 ريال.

حجز موعد في مرور الرياض

يمكن حجز موعد في مرور الرياض، من خلال منصة "أبشر"، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

• الدخول على منصة أبشر.

• اختر أفراد أبشر.

• اكتب كل من الاسم الشخصي المرتبط بالحساب ورقم المرور حتى تتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك.

• اكتب الرمز المرئي في مكانه.

• سترسل لك رسالة بها رمز للتأكيد على هاتفك المحمول.

• اكتب الرمز الموجود بها بشكل صحيح لتأكيد عملية التسجيل.

• سجل الدخول من خلال النقر على الزر الخاص بهذه العملية.

• افتح القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

• اختر منها خدمات المرور.

• اضغط حجز موعد.

• انقر على الخدمة المحددة التي تريدها من هيئة المرور.

• اختر الفرع الذي تريد الحصول على هذه الخدمة منه.

• حدد اليوم والموعد المناسبين لك. اقرأ جميع التعليمات التي ستظهر أمامك.

• اضغط الزر الخاص بتأكيد بيانات الموعد.

• اطبع الورقة الخاصة بالتاريخ والموعد المحدد.

• قدمها إلى المكتب التابع لهيئة المرور عند الذهاب لكن احرص على أن تكون هناك في الوقت الذي حددته ولا تتأخر عنه.