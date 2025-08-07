هيئة الأفلام السعودية تشارك في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي 2025م

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 09:58 مساءً - أعلنت هيئة الأفلام السعودية مشاركتها في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي 2025م، خلال الفترة من 6 إلى 16 أغسطس 2025م، وهو مهرجان يُقام سنويًا في مدينة لوكارنو السويسرية منذ عام 1946م، ويُعد منصة لاكتشاف المواهب الصاعدة ودعم الأعمال السينمائية، حيثُ يركز المهرجان على الأفلام التجريبية والسينما الفنية والأعمال الأولى للمخرجين الصاعدين.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة الإستراتيجية لتعزيز مكانة المملكة في المشهد السينمائي العالمي، والترويج للمواهب والإنتاجات السعودية.

وتتضمن المشاركة تمثيلًا رسميًا من الهيئة، إلى جانب حضور وفد من صنّاع الأفلام السعوديين، للاستفادة من فعاليات المهرجان وبرامجه المهنية، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى دعم الكفاءات الوطنية، والإنتاجات المستقلة والأفلام غير التجارية، وتسليط الضوء على التنوع الثقافي والبيئي الذي تزخر به المملكة كموقع متميز لتصوير الأفلام، في إطار رؤيتها لتعزيز دور القطاع السينمائي رافدًا ثقافيًا واقتصاديًا.

اختتام عروض مسرحية طوق

وفي سياق آخر، حققت المسرحية السعودية "طوق" التي اختتمت عروضها فعاليات مهرجان "فرينج" العالمي في العاصمة الأسكتلندية إدنبرة، حضورًا جماهيريًا.

وجاءت هذه المشاركة في المهرجان الذي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، تحت شعار: "Voices of the World Stage"، احتفاءً بالتنوّع الثقافي، بمشاركة أكثر من 2000 فنان من 256 دولة، قدّموا ما يزيد على 3350 عرضًا فنيًا.

وحظيت المسرحية بتفاعل واسع من الحضور والنقاد، الذين أشادوا بمستوى النص والإخراج، وعمق الرسائل الفكرية التي حملها العمل، كنافذة معاصرة تطل منها الثقافة السعودية والعربية على الجمهور بلغة فنية عالمية.



عن هيئة الأفلام

هيئة الأفلام هي هيئة حكومية سعودية، تابعة لوزارة الثقافة السعودية، تأسست في شهر فبراير من العام 2020 م، ومقرها في العاصمة الرياض. تهدف الهيئة لتطوير قطاع الأفلام وبيئة الإنتاج في السعودية، إضافة إلى تحفيز وتمكين صناع الأفلام السعوديين.

تكمن رؤية الهيئة في ترسيخ مكانة السعودية كمركز عالمي لصناعة الأفلام في قلب الشرق الأوسط.

وتتمثل رسالة الهيئة في بناء وتنمية قطاع أفلام سعودي إبداعي وتعزيز قدراته على مستوى الأسواق المحلية والدولية.

بينما تشمل الركائز الاستراتيجية للهيئة فيما يلي:

تطوير المواهب: ضمان وصول قطاع الأفلام في السعودية إلى المواهب المؤهلة بتكلفة تنافسية.

البنية التحتية: ضمان حصول قطاع الأفلام السعودي على المرافق والخدمات المناسبة وبتكلفة تنافسية.

الإنتاج المحلي في المملكة: تحفيز الإنتاج المحلي للأفلام في السعودية.

الإنتاج الدولي في المملكة: جذب الإنتاج العالمي للأفلام إلى السعودية.

الإطار التنظيمي: خلق بيئة تنظيمية مناسبة تعزّز تنمية قطاع الأفلام.

التوزيع والعرض: تحفيز الطلب على الأفلام السعودية في الأسواق المحلية والعالمية المُختارة.



