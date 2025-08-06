ليلة طويلة للمقيمين في السعودية بعد خبر مفاجئ بشأن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة 2025 والجوازات تحسم المسألة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية مساء اليوم تفاعلا واسعا بين أوساط المقيمين، عقب تداول اخبار متضاربة بشأن مصير تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة لعام 2025، ما جعل الكثير من العائلات تعيش حالة من الترقب والقلق، في انتظار توضيح رسمي ينهي الجدل.

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة 2025

في استجابة سريعة لما أثير له أكدت المديرية العامة للجوازات في الرد على احد العملاء في منصة × تويتر سابقا أن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية لا يزال متاحا، ولم يتم إيقافه كما تروج بعض الحسابات غير الموثوقة في المنصة.

وأوضحت التغريدة أن التمديد يخضع لعدد من الشروط والتنظيمات التي تهدف إلى الحفاظ على دقة النظام وتسهيل الإجراءات.

شروط يجب توافرها للتمديد للعام 2025

من أبرز الشروط المعمول بها لتمديد التأشيرة أن تكون المدة المتبقية من صلاحيتها سبعة أيام أو أقل، أو ألا يكون مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام، بما يشمل تاريخ الانتهاء نفسه.

كما يشترط أن يكون الزائر داخل أراضي المملكة وقت تقديم طلب التمديد، مع ضرورة أن يكون جواز سفره ساري المفعول.

وقد شددت الجوازات على أن جميع خطوات التمديد تنجز من خلال القنوات الرقمية الرسمية، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الجوازات، مما يضمن سرعة الإنجاز وتقليل التزاحم على الفروع.

في ضوء هذا التوضيح، دعت الجوازات كافة المقيمين إلى تحري الدقة في استقاء المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، مؤكدة أن أي تحديثات مستقبلية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات المعتمدة دون تأخير.