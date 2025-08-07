الدفاع الجوي الروسي أسقط 82 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي عدة مقاطعات في البلاد

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بـ"إسقاط وسائط الدفاع الجوي الروسي، الليلة الماضية، لـ82 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق أراضي عدة مقاطعات في البلاد".
واشارت الوزارة في بيان الى أن "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو يوم 6 آب وحتى الساعة 06:10 يوم 7 آب، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 82 طائرة مسيرة أوكرانية".
واضافت "تم تدمير31 مسيرة فوق حوض بحر آزوف، و11 فوق أراضي جمهورية القرم، و10 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و 9 فوق أراضي إقليم كراسنودار، و 8 فوق مياه البحر الأسود، و7 فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و4 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك و أوريول".
