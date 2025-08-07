محمد الجبرتي لـ الخليج 365: أجسد في قشموع دور دبيازة وأصور الآن فيلم جحيم العابرين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 05:09 مساءً - كشف الفنان محمد الجبرتي عن شخصيته التي جسدها في الفيلم السينمائي السعودي "قشموع" والذي كان العرض الأول والخاص له أمس الأربعاء بواجهة روشن بسينما فوكس بحضور أبطال العمل.

وقال محمد الجبرتي لـ الخليج 365 : بفيلم "قشموع " أجسد شخصية "دبيازة" وهو صديق "قشموع" ومساعده ويعملان ويعانيان من نفس الظروف ويحاول كل منهما أن يغير واقعه وألا يستسلم للظروف مهما كان ويخرج من دائرة الفشل الذي يراهما بها كل من حولهما، وأتمنى لكل محبي الأفلام السينمائية أن يستمتعوا بالفيلم وأن ينال على استحسان الناس وهذا هو المهم".

وتحدث الجبرتي عن ظروف تصوير العمل قائلاً: "كل الأمور كانت جميلة قد نكون عانينا من أجواء التصوير الصيفية خاصة أن هنالك مشاهد بالصحراء والتصوير كان ببداية فصل الصيف وكان الأمر متعباً نوعاً ما، ولكن الحمدالله استطعنا أن تجاوزناها بكل قوة" .

أعمال قادمة للفنان محمد الجبرتي

وعن أعماله القادمة كشف الفنان محمد الجبرتي عن فيلم سينمائي قادم له قائلاً: "لدي الآن تصوير فيلم سينمائي جميل بعنوان "جحيم العابرين" للمخرجة المبدعة هناء العمير وتأليف الكاتب والروائي الرائع أسامه المسلم".

تفاصيل وأحداث قصة فيلم "قشموع"

وفيلم "قشموع" تدور أحداثه حول شاب يقع في مشاكل متنوعة ومختلفة، ويحاول دائماً البحث عن حلول، لكن يقف الحظ ضده ويقع بمأزق، ويحاول جاهداً إرضاء والدته وأبناء الحي الذي يسكن به والذين لم يسلموا منه أيضاً ومن مشاكله، ويحاول هذا الشاب جاهداً أن تكون له قيمة في مجتمعه وتتوالى أحداث القصة.

وهو من إخراج معتز التوني، تأليف محمد الراشد ومحمد عجيلة"، ومن بطولة محمد الراشد، محمد الجبرتي، سعيد صالح، أصايل محمد، سالم الخزيم، نواف السليمان، عهود السامر، سارة الجابر، فتون الجار الله، بدر محسن، وبيومي فؤاد".

آخر أعمال الفنان محمد الحبرتي

وكان آخر عمل قدمه الفنان محمد الجبرتي مسلسل "خيوط المعازيب" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز الشلاحي ومناف عبدال، قصة حسن العبدي، إشراف على الكتابة هناء العمير، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم الفنان إبراهيم الحساوي، عبدالمحسن النمر، فيصل الدوخي، ريم أرحمة، سعيد قريش سمير الناصر، فارس الخالدي، دانة آل سالم، راشد الورثان، محمد الجبرتي.

