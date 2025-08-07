بعد أزمتها الأخيرة.. شجون الهاجري تعاود نشاطها الفنّيّ وتفاجئ جمهورها برسالة مؤثّرة

عادت الممثّلة الكويتيّة شجون الهاجري إلى جمهورها بعد أزمتها الأخيرة واستأنفت نشاطها الفنّيّ مقدّمة لمحبّيها أغنية معبّرة ومؤثّرة عن صفات الإنسان الأصيل.

في التّفاصيل، أنّ شجون نشرت عبر “إنستغرام” مقطع فيديو من أغنية الفنّان خالد المظفّر بعنوان “الأصيل_ المرجلة”، وأهدته لكلّ أحبائها قائلة: “إهداء لكلّ ناسي وأهلي وكلّ إنسان لي مكان في قلبه ويذكرني بالخير… الله يديم حبّنا نعمة ويمنعها من زوال، إنتو الأصل والطّيّب معدِنكم، أكبر فيكم من بعد ربّ العالمين. بو عبدالله اختصرت الكلام”.

على صعيد آخر، نشرت شجون لمتابعيها على “إنستغرام”، صورة جمعتها بشخصيّة كرتونيّة ضخمة وملوّنة تُدعى “شقلوب” وأرفقت الصّورة بتعليق قالت فيه: “صباح الخير.. صغار وكبار شلونكم شخباركم.. أنا وشقلوب مشتاقين لكم كثيرًا ومجهزين لكم مفاجأة بإذن الله قريباً سنعلن عنها مع النّجم الفنّان ضاري عبد الرّضا.. تتوقّعون هذه المرّة الأغنية ستكون عن ماذا؟”.

كما شوّقت شجون، جمهورها للعمل الفنّيّ الجديد الّذي تحضّر له حاليًّا المقرّر أن يكون موجّهًا للأطفال، في التّعاون الثّاني مع ضاري عبدالرّضا وفرقة “المرجلة”، بعنوان “حروف الإنجليزي” واعتبرت في منشور لها أنّ العمل هديّة لجميع الأطفال كي يتعلّموا بطريقة سهلة وممتعة”.

تأتي هذه الانتعاشة الفنّيّة لشجون، بعد سلسلة من الأزمات الّتي عاشتها في الفترة الماضية، كان أبرزها الوعكة الصّحّيّة الشّديدة الّتي تعرّض لها والدها مطلع يوليو/تمّوز الحاليّ، وهذا ما دفعها لطلب الدّعاء له عبر مواقع التّواصل.

كما واجهت أزمة قانونيّة بعد ضبطها وبحوزتها موادّ مخدّرة، قبل أن يُخلى سبيلها وتُوضع تحت إشراف طبّيّ.

ورغم صعوبة الموقف، عبّرت شجون في أكثر من رسالة عن رغبة حقيقيّة في تجاوز المرحلة بثبات، مستمدّة قوّتها من محبّة النّاس ودعمهم، ومعلنة عودتها الوشيكة لعالم الفنّ بكلّ عزيمة.