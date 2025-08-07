بالفيديو- مفاجأة صيفيّة خفيفة من أحمد جمال تشعل الأجواء

أطلق الفنّان المصريّ أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية بعنوان “حلو التّان”، عبر قناته الرّسميّة على موقع “يوتيوب”، إلى جانب جميع المواقع الإلكترونيّة ومحطّات الرّاديو، في خطوة مفاجئة أطلق بها أجواء الصّيف بإيقاع خفيف وروح مرحة.
الأغنية تأتي بصيغة “ليريك فيديو” وتحمل طابعًا صيفيًّا نابضًا بالحيويّة والبهجة، كما تمثّل مفاجأة لجمهور أحمد جمال من حيث الكلمات المبتكرة والتّوزيع العصريّ.
“حلو التّان” من كلمات كوثر حجازي وألحان محمّد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إنتاج وتوزيع شركة “ديجيتال ساوند”.
وتقول كلمات الأغنية: “حلو التان.. لايق على لون الفستان
تيجي تمشي بتعملي قلبان … وشياكتك دي بتسحرني”.
ويواصل “جمال” بهذه الأغنية تأكيد بصمته الخاصّة في اختيار الأعمال الّتي تجمع بين العصريّة والذّوق الرّفيع، إذ سبق له أن قدّم مجموعة من الأغاني الّتي لاقت استحسان الجمهور والنقّاد على حدّ سواء.
