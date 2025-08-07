انت الان تتابع خبر الاعمار والتنمية: المالية اكدت وجود أزمة سيولة وهناك قلق على رواتب الموظفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللامي في حديثها لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "هنالك الكثير من القوانين الملحة داخل مجلس النواب التي يجب التصويت عليها والتي تهم الشارع العراقي والتي من ضمنها قانون التربية والحشد الشعبي والاشعاعيين".

واشارت الى ان "الوضع التشريعي مرهون بزعل ومصالحة رئيس البرلمان ونائبه الأول، والإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة ورئاسة البرلمان كلها تتحمل مسؤولية ما حصل وما الذي ممكن ان يحصل بالجلسات القادمة".

وأكملت، ان "وزارة المالية اكدت وجود ازمة سيولة غير معلنة وهناك قلق مستمر على رواتب الموظفين، لكن عند مخاطبة الوزارة تجيب بأن الرواتب مؤمنة".