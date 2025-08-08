الكشف عن هوية أغنى إمرأة في الرياض.. اشترت فلة في حي الروضة بـ 8 مليون و 400 ألف ريال

كشف مغردون على منصة "إكس"، عن هوية المرأة التي اشترت فلة في حي الروضة بالرياض بـ 8 مليون و 400 ألف ريال سعودي وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثق مشاركة المرأة في مزاد علني نضمته منصة إنفاذ، على فلة في حي الروضة بالرياض مساحتها 1400، وكان المزاد من نصيب سيدة بمبلغ 8 مليون و400 ألف ريال سعودي.

وأوضح مغردون سعوديون أن المرأة التي فازت بالمزاد هي سيدة أعمال ناجحة في الرياض وجدة.

يشار إلى أن حي الروضة يعتبر من أفخم الأحياء السكنية في الرياض من حيث التنظيم والخدمات.

