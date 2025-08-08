قرار تاريخي من الجوازات السعودية سوف يغير نظام التعامل مع المقيمين بشكل جذري

في خطوة تُؤكّد التزام المملكة العربية السعودية بتقديم أفضل الخدمات للمقيمين، وإيماناً منها بأهمية دورهم في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التطور في البلاد، أطلقت الإدارة العامة للجوازات خدمة جديدة تُتيح تحديث بيانات جوازات السفر إلكترونياً عبر منصة أبشر. في خطوة هامة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المقيمين في المملكة العربية السعودية، وتُعدّ هذه الخدمة نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية للمقيمين، حيث تُوفّر عليهم الوقت والجهد وتُقلّل من البيروقراطية.

تحديث جوازات سفر المقيمين في السعودية يُصبح إلكترونياً عبر منصة أبشر ... تفاصيل الخدمة:

الإدارة العامة للجوازات أعلنت عن خدمة تحديث بيانات جوازات السفر للمقيمين في المملكة العربية السعودية إلكترونيًا إليكم التفاصيل:

• من يمكنهم الاستفادة من الخدمة: يمكن لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من هذه الخدمة، بشرط أن يكون لديهم حساب على منصة أبشر وأن تكون بياناتهم الشخصية مُحدثة.

خطوات تحديث جواز السفر إلكترونياً:

• الدخول إلى منصة أبشر.

• اختيار "خدمات أفراد".

• اختيار "جوازات ووثائق".

• اختيار "تحديث بيانات جواز السفر".

• إدخال البيانات المُطلوبة.

• مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

• إرسال الطلب.

• سيتمّ إرسال رسالة نصية إلى هاتف المقيم تُؤكّد استلام الطلب.

• سيتمّ مراجعة الطلب من قبل الإدارة العامة للجوازات.

• في حال الموافقة على الطلب، سيتمّ إرسال رسالة نصية إلى هاتف المقيم تُؤكّد تحديث بيانات جواز السفر.

مميزات خدمة تحديث بيانات الجواز:

تحديث بيانات جواز السفر إلكترونيًا عبر منصة أبشر لها مميزات كثيرة منها:

• سهولة الاستخدام: تتميز الخدمة بسهولة الاستخدام، حيث يمكن للمقيمين تحديث بيانات جوازات سفرهم من أي مكان وزمان دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات المعنية.

• سرعة الإنجاز: تُساهم الخدمة في تسريع عملية تحديث بيانات جوازات السفر، حيث يتمّ إنجاز الطلب خلال مدة زمنية قصيرة.

• توفير الوقت والجهد: تُوفّر الخدمة على المقيمين الوقت والجهد الذي كانوا يبذلونه في مراجعة الإدارات المعنية لتحديث بيانات جوازات سفرهم.

• تقليل البيروقراطية: تُساهم الخدمة في تقليل البيروقراطية والإجراءات المُعقدة associated with updating passport information.

شروط استخدام الخدمة:

لاستخدام خدمة تحديث بيانات جواز السفر إلكترونيًا عبر منصة أبشر يجب أن تنفذ الشروط التالية:

• أن يكون لدى المقيم حساب على منصة أبشر.

• أن تكون بيانات المقيم الشخصية مُحدثة.

• أن يكون جواز السفر ساري المفعول.

• أن يكون جواز السفر غير تالف أو مُمزّق.