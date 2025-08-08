أكبر مساهم في Core Scientific يعتزم التصويت ضد عرض الاستحواذ المقدم من CoreWeave

تام شمس - الجمعة 8 أغسطس 2025 01:44 مساءً - أعلنت شركة "Two Seas Capital"، أكبر مساهم نشط في شركة تعدين البيتكوين Core Scientific، عن نيتها التصويت ضد عرض الاستحواذ الذي قدمته شركة CoreWeave المتخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتملك شركة الاستثمار حصة بنسبة 6.5% في Core Scientific، ووصفت صفقة الاستحواذ التي تم الاتفاق عليها في يوليو بقيمة 9 مليارات دولار بأنها تُقلل من قيمة الشركة. وكتب المساهمون في رسالة نُشرت يوم الخميس:

"البيع المقترح يقلل بشكل كبير من قيمة الشركة، ويعرض مساهميها لمخاطر اقتصادية كبيرة لا داعي لها. ونرى أن الصفقة تصبّ بشكل واضح وغير عادل في مصلحة CoreWeave على حساب مساهمي Core Scientific."

"حقيقة أن سهم Core Scientific انخفض بنسبة 30% خلال الأيام التي تلت إعلان الصفقة، تشير بقوة، في رأينا، إلى أن مستثمرين آخرين يشاركوننا هذا الرأي،" بحسب ما ورد في الرسالة.

سعر سهم Core Scientific خلال عام واحد. المصدر: Yahoo Finance

تسعى شركة CoreWeave للاستحواذ على Core Scientific منذ عام 2024، في وقت يراقب فيه المستثمرون الشركتين عن كثب لرصد مؤشرات على إتمام الصفقة.

وتقوم CoreWeave حاليًا باستئجار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من Core Scientific. ومن خلال الاستحواذ، يمكن لـCoreWeave توسيع قدراتها في مراكز البيانات بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقالت Two Seas Capital في بيانها:

"مع تزايد الحاجة إلى تدريب الذكاء الاصطناعي وتنفيذ مهامه، ارتفع الطلب على الطاقة والبنية التحتية للحوسبة عالية الأداء بشكل كبير."

"Core Scientific في موقع فريد يسمح لها بتلبية هذا الطلب المتزايد، وتمتلك مقومات واضحة لتحقيق نمو مستمر لسنوات طويلة."

تفاعل سعر السهم بعد رسالة المساهمين والتطورات الأخيرة

ارتفعت أسهم Core Scientific بنسبة 3% لتصل إلى 14.38 دولارًا بعد نشر رسالة المساهمين. كما قفز سهم CoreWeave في تداولات الخميس داخل الجلسة بنسبة تقارب 9% وقت كتابة التقرير.

وقدمت CoreWeave عدة عروض للاستحواذ على Core Scientific، كان آخرها عرض بقيمة 9 مليارات دولار في يوليو، لكن جميع العروض السابقة قوبلت بالرفض باعتبارها أقل من القيمة العادلة.

تفاعل سعر سهم Core Scientific مع أنباء عرض CoreWeave في يونيو، يليه التراجع. المصدر: TradingView

توقفت المفاوضات بشأن الصفقة لفترة قبل أن تُستأنف المحادثات بين الشركتين في يونيو، وهو ما أدى إلى قفزة في سهم Core Scientific بنسبة تتجاوز 23% في يوم واحد، قبل أن يتراجع في يوليو.

تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة CoreWeave أكثر من 58.1 مليار دولار، في حين تبلغ القيمة السوقية لـCore Scientific حوالي 4.3 مليارات دولار وقت كتابة هذا التقرير.