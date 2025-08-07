سعر البيتكوين يستقر في نطاق محدود بانتظار تحفيز جديد للسوق

استقر سعر البيتكوين ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 110,000 و116,000 دولار، وسط ضعف في السيولة وغياب محفزات طلب جديدة.

ووفقا لتقرير “Glassnode” بتاريخ 6 أغسطس، تراجع السعر إلى 113,000 دولار بعد بلوغه أعلى مستوى تاريخي فوق 123,000 دولار منتصف يوليو، ما أدى إلى تعرض المشترين الجدد لخسائر فورية.

تشير البيانات إلى أن هذه الفجوة ذات السيولة المنخفضة قد تتحول إلى منطقة تجميع، إذ استحوذ المستثمرون على نحو 120,000 بيتكوين خلال ارتداد من مستوى 112,000 دولار، ما دفع السعر نحو 114,000 دولار.

رغم ذلك، لا يزال النطاق الحالي محدود بالعرض، وقد يتطلب وقت إضافي لتكوين قاعدة صعودية قوية.

لا يزال مستوى 116,900 دولار يمثل مقاومة فنية حاسمة.

تجاوزه قد يشير إلى عودة السيطرة للمشترين، في حين أن الفشل في اختراقه يزيد احتمالات العودة إلى حدود 110,000 دولار.

من جانب آخر، تُظهر المؤشرات أن السوق ليس في حالة فقاعة.

سعر البيتكوين ما يزال أعلى من متوسط تكلفة الحيازة للمستثمرين قصيري الأجل عند 106,000 دولار، في حين تراجعت نسبة أرباحهم من 100% إلى 70%، بما يعكس حالة توازن عام في السوق.

شهدت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) خروج صافي بـ 1500 بيتكوين في 5 أغسطس، وهو أكبر تدفق سلبي منذ أبريل.

أما في سوق المشتقات، فانخفضت معدلات التمويل إلى ما دون 0.1%، ما يعكس تراجع الزخم المضاربي.

حاليا، تبقى حركة السعر محصورة في هذا النطاق الضيق، في انتظار طلب كاف لدفع السعر فوق 116,900 دولار وتأكيد استئناف الاتجاه الصاعد.

