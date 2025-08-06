أحجام تداول العقود الآجلة على Binance تبلغ أعلى مستوى في 6 أشهر وسط تقلبات البيتكوين

تام شمس - الأربعاء 6 أغسطس 2025 01:43 مساءً - ارتفعت أحجام تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة على منصة Binance إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر خلال يوليو، في إشارة إلى زيادة نشاط التداول واحتمال ارتفاع مستوى التقلبات في أعقاب التحركات الأخيرة في السوق.

وبحسب المحلل في CryptoQuant، ج. أ. مارتون، فقد بلغت أحجام تداول العقود الآجلة على Binance في يوليو 2.55 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير.

وأوضح أن "قفزة الأحجام جاءت بعد شهر شهد تحركات سعرية حادة في كلٍّ من البيتكوين والعملات البديلة"، مشيرًا إلى وصول القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى مستوى قياسي بلغ 4 تريليونات دولار قبل أن تتراجع في نهاية يوليو.

وأضاف أن منصات العقود الآجلة الأخرى مثل Bybit وOKX سجلت أيضًا نشاطًا قويًا، بأحجام بلغت 929 مليار دولار و1.09 تريليون دولار على التوالي، لكن Binance تصدرت المشهد بفارق كبير، إذ استحوذت على أكثر من نصف إجمالي حجم التداول عبر جميع المنصات الكبرى.

وقال المحلل: "زيادة التداول تشير إلى عودة المزيد من المستخدمين للنشاط، ربما بسبب الاختراق السعري الأخير."

بلغ حجم تداول عقود بينانس الآجلة أعلى مستوياته في عدة أشهر. المصدر: CryptoQuant

Binance تتصدر سوق المشتقات

تُعد Binance الرائدة عالميًا في سوق المشتقات من حيث السيولة وعدد الأصول المتاحة، إذ توفر 568 زوجًا للتداول. ويبلغ حجم تداولها اليومي حاليًا نحو 82 مليار دولار، فيما سجلت في 18 يوليو أعلى حجم تداول يومي خلال أربعة أشهر عند 134 مليار دولار، وفق بيانات CoinGecko.

تشير أحجام التداول المرتفعة للعقود الآجلة إلى زيادة مشاركة المتداولين والمؤسسات في السوق، وغالبًا ما يتزامن ذلك مع فترات تشهد تحركات سعرية كبيرة أو حالة من عدم اليقين في السوق.

كما تلعب أسواق العقود الآجلة دورًا مهمًا في اكتشاف الأسعار، إذ تعكس زيادة الأحجام عددًا أكبر من المتداولين الذين يبدون توقعاتهم للأسعار المستقبلية.

العقود الآجلة للعملات المشفرة هي عقود يتم تداولها في البورصات، وتتيح للمشاركين المضاربة على الأسعار المستقبلية لأصول مثل البيتكوين (BTC) أو الإيثر (ETH) دون الحاجة لامتلاكها فعليًا.

الفائدة المفتوحة ما تزال مرتفعة

تظل القيمة الإجمالية للعقود الآجلة للبيتكوين غير المغلقة (Open Interest) عند مستويات مرتفعة تبلغ حوالي 79 مليار دولار، رغم تراجعها عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 88 مليار دولار في منتصف يوليو، وفق بيانات CoinGlass.

وغالبًا ما يتبع الارتفاع المفرط في الفائدة المفتوحة عمليات تصفية للرافعة المالية، ما قد يؤدي إلى هبوط حاد في أسواق التداول الفوري.