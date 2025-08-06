رد فعل غاضب بعد تشبيه مسؤولة سابقة في SEC للتحصيص السائل بانهيار Lehman Brothers

تام شمس - الأربعاء 6 أغسطس 2025 01:43 مساءً - أثارت أماندا فيشر، كبيرة موظفي الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، غضب مجتمع العملات المشفرة بعد أن شبّهت التحصيص السائل بالعوامل التي فاقمت الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وفي بيان صدر الثلاثاء، قالت الهيئة إنها لا تعتبر بعض أنشطة التحصيص السائل عروض أوراق مالية، وبالتالي فهي لا تقع ضمن نطاق صلاحياتها.

وفي منشور على منصة X، قارنت فيشر بين التحصيص السائل واستخدام بنك Lehman Brothers أصول العملاء كضمان لمعاملاته، وهو ما اعتُبر ذروة الأزمة المالية لعام 2008.

وقالت: "أحدث هدية من SEC للعملات المشفرة هي السماح بنفس نوع إعادة الرهن الذي أسقط Lehman Brothers — لكن الأسوأ في عالم الكريبتو هو أنه يمكن القيام بذلك بدون أي رقابة من SEC أو الاحتياطي الفيدرالي".

كما انتقدت مفوضة الـSEC كارولين كرينشو هذه الخطوة يوم الثلاثاء، مؤكدة أن بيان الهيئة يعتمد على افتراضات ويوفر وضوحًا تنظيميًا ضئيلاً.

ومع ذلك، دعمت مفوضة الـSEC هيستر بيرس القرار، وقالت في بيان رسمي: "التحصيص السائل هو حل جديد لمشكلة قديمة"، وشبّهته بممارسة تحسن سيولة السلع القابلة للاستبدال.

تصريح فيشر يثير رد فعل واسع

لم يلقَ تصريح فيشر ترحيبًا من مجتمع العملات المشفرة، الذي اعتبر التوجيه الجديد من SEC انتصارًا للتمويل اللامركزي وتبني المؤسسات للعملات المشفرة.

ورد ماثيو سيغل، رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية في شركة VanEck، على منشور فيشر في X قائلاً:

"أولاً تقولين إن SEC تبارك الكريبتو، ثم تقولين إن الكريبتو بلا رقابة من SEC، أيهما صحيح؟ أنتِ تناقضين نفسك أثناء الحديث".

فيشر أوضحت ردًا على سيغل أن الهيئة "تبارك" التحصيص السائل باعتباره خارج نطاق الأوراق المالية، وبالتالي فهو ليس خاضعًا لاختصاصها.

مِرت مومتاز، الرئيس التنفيذي لشركة Helius Labs، قارن بين طبيعة البلوكشين اللامركزية والشفافة، وبين النظام المصرفي الغامض، مضيفًا: "إما أنكِ لا تعرفين كيف تعمل الرموز الممثلة للتحصيص السائل (LSTs) أو أنكِ تتعمدين التعمية".

أما المحامي جيسون جوتليب من نيويورك فقال إن تعليق فيشر لم يكن "صحيحًا تقنيًا أو قانونيًا"، مضيفًا: "لو كان إعادة الرهن المعتمدة على البلوكشين موجودة في 2008، لما واجهنا المشاكل التي واجهناها آنذاك".

عودة قوية في القيمة المقفلة

تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في بروتوكولات التحصيص السائل حاليًا 66.94 مليار دولار عبر جميع البروتوكولات، بزيادة 14.5% منذ بداية العام، رغم أنها انخفضت مؤقتًا إلى أقل من 30 مليار دولار في أبريل، وفق بيانات DefiLlama.

وتستحوذ Lido Finance على نحو 48% من الحصة السوقية، مع TVL يبلغ 31.88 مليار دولار، بانخفاض 1.5% منذ بداية العام.

أما خدمة Binance Staked ETH، ثاني أكبر مزود للتحصيص السائل، فقد شهدت قفزة في TVL بنسبة تقارب 90% لتصل إلى 11.4 مليار دولار، مقارنة بـ 6.05 مليار دولار في بداية العام.