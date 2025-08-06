اشتداد سباق الخزائن على سولانا مع سعي الشركات وراء عوائد التحصيص

تام شمس - الأربعاء 6 أغسطس 2025 01:43 مساءً - تتسابق الشركات العامة على شراء عملة سولانا للاستفادة من عوائد التحصيص على الشبكة، حيث أعلنت ثلاث شركات مؤخرًا عن زيادة مشترياتها من العملة.

شركة Bit Mining، المتخصصة في تعدين البيتكوين، قالت يوم الثلاثاء إنها قامت بأول عملية شراء لسولانا، حيث اشترت 27,191 SOL بقيمة 4.5 مليون دولار، وأطلقت مُصادِقًا (Validator) لكسب العوائد من خلال تحصيص الرموز.

وفي نفس اليوم، أعلنت شركة Upexi، وهي مالكة علامات تجارية متخصصة في إدارة سلاسل التوريد، أنها قضت معظم شهر يوليو في شراء سولانا، لترفع حيازاتها من 735,692 توكن في نهاية يونيو إلى أكثر من 2 مليون SOL حاليًا.

أما يوم الاثنين، فكشفت شركة DeFi Development Corp. أنها زادت ممتلكاتها من العملات المشفرة إلى أكثر من 1.2 مليون SOL، بعد أن اشترت 110,466 توكن إضافي.

ووفقًا لبيانات CoinGecko الصادرة يوم الثلاثاء، فإن هذه المشتريات الأخيرة تعكس "اتجاهًا متزايدًا نحو التعرض لسولانا بين الشركات العامة"، إذ تتحكم أكبر أربع شركات حائزة لسولانا في أكثر من 3.5 مليون SOL، بقيمة تزيد على 591.1 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 0.65% من إجمالي المعروض المتداول.

خطط طويلة الأمد للتحصيص

قالت شركة DeFi Development، بعد آخر عملية شراء، إنها ستقوم بتحصيص حيازاتها من سولانا مع عدد من المُصادِقين.

وكانت الشركة تُعرف سابقًا باسم Janover، وكانت في الأساس شركة تمويل عقاري تعتمد على منصة إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لربط المقرضين بمشتري العقارات التجارية.

وأجرت الشركة أول عملية شراء لسولانا في 8 أبريل، حيث حصلت على 2,858 توكن، وذلك بعد استحواذ مديرين تنفيذيين سابقين من بورصة Kraken عليها.

وقال ألان مارشال، الرئيس التنفيذي لشركة Upexi، إن شهر يوليو "كان شهرًا فارقًا" بالنسبة للشركة، بعد أن جمعت أكثر من 200 مليون دولار لمزيد من عمليات شراء سولانا، لترفع حيازاتها إلى أكثر من مليوني توكن.

وأضاف أن الشركة قامت بتحصيص معظم حيازاتها من سولانا، مما حقق عائدًا نسبته 8% وإيرادات يومية قدرها 65 ألف دولار.

Bit Mining تتوسع في نظام سولانا

قال بو يو، رئيس العمليات ورئيس مجلس إدارة Bit Mining، إن إطلاق أول مُصادِق تديره الشركة يمثل بداية جهد أوسع لبناء حضور قوي في نظام سولانا. وأضاف:

"هذا يعكس إيماننا بقدرات سولانا والتزامنا ببناء بنية تحتية مؤثرة تدعم نموها وأمنها ولامركزيتها."

وكانت Bit Mining قد أعلنت في 10 يوليو عن تحول استراتيجي نحو نظام سولانا، مع خطط لجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار لبناء خزانة خاصة بسولانا.

عوائد التحصيص المحفز الرئيسي للمشتريات

في تقرير بتاريخ 18 يونيو، توقعت شركة BitGo أن عددًا متزايدًا من الشركات يضيف سولانا إلى خزائنها تحديدًا من أجل عوائد التحصيص، ولإبراز نفسها بعد أن تبنت العديد من الشركات البيتكوين.

وقالت الشركة:

"دمج البيتكوين في الميزانيات العمومية للشركات تحدى التفكير التقليدي في إدارة الخزائن، وأشار إلى تحول الأصول الرقمية إلى فئة أصول مؤسسية معترف بها."

"اعتماد سولانا يمنح الشركات تعرضًا لأصول رقمية مولدة للعوائد، ويجعلها على توافق استراتيجي مع بنية تحتية بلوكتشين ناشئة، ويميزها في السوق."

ووفق CoinGecko، تتصدر Upexi حاليًا سباق خزائن سولانا، تليها DeFi Development، ثم SOL Strategies، وهي شركة كندية عامة تركز على بنية سولانا التحتية.