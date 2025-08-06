VanEck: ارتفاع إيرادات Hyperliquid مع اجتذابها مستخدمين من Solana

تام شمس - الأربعاء 6 أغسطس 2025 01:43 مساءً - شهدت منصة المشتقات اللامركزية Hyperliquid تبنّيًا واسعًا في يوليو، ما أدى إلى قفزة كبيرة في إيرادات شبكة Hyperliquid، وذلك على حساب Solana إلى حد كبير، وفقًا لشركة VanEck.

وكتب باحثو VanEck في تقريرهم الشهري لمراجعة سوق العملات المشفرة أن Hyperliquid حققت 35% من إجمالي إيرادات سلاسل الكتل في يوليو، مع نمو جاء تحديدًا على حساب Solana، بالإضافة إلى كل من Ethereum وBNB Chain.

وقال ماثيو سيغل، رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية في VanEck، إلى جانب المحللين باتريك بوش وناثان فرانكوفيتز:

"تمكنت Hyperliquid من الاستحواذ على الكثير من زخم Solana، وربما حتى على جزء من قيمتها السوقية، لأنها تقدم منتجًا بسيطًا وعالي الكفاءة."

وأضافوا أن Hyperliquid استقطبت مستخدمين ذوي قيمة عالية من Solana واحتفظت بهم، في وقت عانت فيه Solana من مشكلات في الموثوقية وفشل في الالتزام بالمواعيد النهائية لتحديثات البرامج الأساسية، بينما استغلت Hyperliquid الفرصة لتقديم تجربة مستخدم متفوقة في تداول المشتقات.

وأوضح الباحثون:

"لم تقدم Solana تحسينات جوهرية لتعزيز تجربة المستخدم، خصوصًا في تداول العقود الدائمة (perps)، بينما قدّمت Hyperliquid منتجًا أفضل."

حققت Hyperliquid أكثر من ثلث إجمالي إيرادات بلوكتشين في يوليو. المصدر: فان إيك

قفزة في عقود Hyperliquid المفتوحة

ذكر تقرير Our Network، في نشرة اطلعت عليها Cointelegraph، أن Hyperliquid تتجه لتصبح المنصة الرائدة في تداول العقود الدائمة على السلسلة.

فقد بلغ حجم العقود المفتوحة 15.3 مليار دولار في يوليو، بزيادة قدرها 369% منذ بداية العام، مع جسر أكثر من 5.1 مليارات (USDC) إلى المنصة.

كما ساهم تكامل محفظة Phantom، الذي يتيح تداول العقود الدائمة من داخل التطبيق، في تحقيق 2.66 مليار دولار من حجم التداول، و1.3 مليون دولار من الرسوم، واستقطاب 20,900 مستخدم جديد في يوليو.

العقود الدائمة للعملات المشفرة هي عقود مشتقات تتيح للمستثمرين المضاربة على أسعار العملات الرقمية دون تاريخ انتهاء.

الأحجام التراكمية والتدفقات الداخلة من السيولة المفرطة. المصدر: Dune Analytics

قفزة في سعر HYPE

ارتفع سعر الرمز الأصلي للمنصة (HYPE) ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 49.75 دولارًا في 14 يوليو، بعد أن كان يتجاوز بقليل 10 دولارات في أوائل أبريل.

في المقابل، فقد رمز Solana الأصلي (SOL) نحو 44% من قيمته منذ أعلى مستوى له في يناير، والذي كان مدفوعًا أساسًا بموجة الحماس حول الميم كوينز.

وعند وقت كتابة التقرير، كان سعر HYPE يتداول منخفضًا بنسبة 3% عند 37.38 دولار، وسط تراجع أوسع في السوق.