تصفية مشتقات العملات الرقمية تتجاوز 350 مليون دولار وعملة الإيثيريوم تتصدر الخسائر

شهد سوق مشتقات العملات الرقمية تصفية مراكز بقيمة 350 مليون دولار خلال 24 ساعة، كانت عملة الإيثيريوم الأكثر تضررا بخسائر بلغت 108.88 مليون دولار، تلتها عملة البيتكوين بـ56.01 مليون دولار، في ظل تقلبات يومية ملحوظة.

سجلت عملة البيتكوين نطاق تداول بين 111,971 و116,235 دولار على منصة بينانس، وأغلقت عند 114,291 دولار.

أما عملة الإيثيريوم، فارتفعت بشكل محدود من 3357 إلى 3735 دولار، قبل أن تستقر عند 3645.91 دولار.

ورغم حركة السعر المتواضعة نسبيا، فاقت تصفيات الإيثيريوم تلك الخاصة بالبيتكوين بمعدل يقارب 2 إلى 1، مما يعكس اعتماد أكبر على الرافعة المالية أو ضعف في توافق السوق مع الاتجاهات قصيرة الأجل.

تضمنت تصفيات الإيثيريوم صفقات بيع بقيمة 43.08 مليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما شهدته البيتكوين (14.35 مليون دولار)، ما يشير إلى توقعات بهبوط لم يتحقق، وسط فتور في نشاط صناديق ETF ومؤشرات فنية داخلية.

من حيث المنصات، سجلت بينانس أعلى حجم تصفية (138.18 مليون دولار)، تلتها منصة Bybit (102.87 مليون دولار)، ثم منصة “Gate” بـ42.18 مليون دولار.

وسُجّلت أكبر صفقة تصفية فردية على منصة “Hyperliquid” بقيمة 5.17 مليون دولار على زوج BTC/USD.

أظهرت البيانات أن 238.97 مليون دولار من التصفيات كانت لمراكز شراء، مقابل 112.88 مليون دولار لمراكز بيع، ما يشير إلى تحيز واضح نحو الرهانات الصعودية التي لم تتأكد.

ورغم انخفاض سعر سولانا بنسبة 2.25% إلى 164.44 دولار، بلغت تصفياته 16.97 مليون دولار فقط، في إشارة إلى تراجع استخدام الرافعة المالية أو غياب القناعة باتجاه واضح، مع ميل طفيف نحو البيع مقارنة بمراكز الشراء.

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