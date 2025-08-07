"القنبلة المرتقبة".. بوتين وزيلينسكي وجهاً لوجه وبينهما ترامب!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي معاً في قمة ثلاثيةمرتقبة، لترتيب ما سيكون أول لقاء بين الزعيمين المتحاربين منذ أن بداية الحرب الروسية الأوكرانيةفي فبراير (شباط) 2022.

وأبلغ ترامب (79 عاما) الزعماء الأوروبيين بخطته في مكالمة هاتفية عقب اجتماع المبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف مع بوتن في الكرملين في وقت مبكر من صباح الأربعاء. ولم يؤكد أي من الطرفين المتحاربين خططا لعقد أي لقاء، لكن أوكرانيا تسعى لعقد لقاء وجها لوجه مع بوتن منذ أشهر.

وقد يلتقي ترامب نفسه مع بوتن وجهاً لوجه قبل القمة الثلاثية المتوقعة، والتي قد تعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقاً لما كشفت عنه "نيويورك تايمز" الأميركية الأربعاء.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب مستعد للقاء كل من بوتن وزيلينسكي، لكنها لم تحدد ما إذا كان الثلاثة سيجتمعون معًا في أي وقت قريب.

ترامب يريد انهاء الحرب بشتى السبل

وقالت في بيان: "أعرب الروس عن رغبتهم في لقاء الرئيس ترامب خلال زيارة ويتكوف، والرئيس منفتح على لقاء الرئيسين بوتين وزيلينسكي". وأضافت: "يريد الرئيس ترامب إنهاء هذه الحرب الوحشية".

وكانت مناقشات سابقة منخفضة المستوى بين المسؤولين الروس والأوكرانيين قد جرت في تركيا، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح يوم الأربعاء ما إذا كانت الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي ستكون موقعًا لمحادثات ثلاثية.

إذا وافق بوتن وزيلينسكي على اللقاء، فسيكون ذلك بمثابة تقدم كبير لترامب في مساعيه المستمرة منذ أشهر لإنهاء الحرب الأوروبية، وقد رفض بوتين باستمرار جميع الدعوات للقاء نظيره الأوكراني - بما في ذلك دعوة ترامب نفسه قبل أشهر.

في مايو (أيار)، عرض ترامب قطع رحلته إلى الشرق الأوسط للسفر إلى تركيا للعمل كوسيط بين الزعيمين المتحاربين، لكن بوتين رفض المشاركة - مما أدى في النهاية إلى وقوف زيلينسكي في أنقرة.