وفاة 7 مهاجرين من الجوع والعطش قبالة سواحل اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، وفاة 7 مهاجرين أفارقة بسبب الجوع والعطش بعد تعطل قاربهم وهم في طريقهم من الصومال إلى اليمن.

وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن فرقها في اليمن قدمت مساعدات منقذة للحياة لناجين من رحلة بحرية شاقة استمرت سبعة أيام انطلقت من بوصاصو بالصومال بعد أن وصل قاربهم إلى منطقة عرقة جنوب اليمن أمس الثلاثاء، وعلى متنه 250 مهاجراً، بينهم 155 رجلاً و95 امرأة و82 طفلاً.

وأضاف البيان، أن القارب تعطل بعد 100 ميل بحري من انطلاقه، وكانت الرحلة التي يفترض أن تستغرق 24 ساعة قد استغرقت أسبوعاً كاملاً، معتمدة على الرياح والتجديف. وأشار البيان إلى أن «سبعة من المهاجرين قد لقوا حتفهم جوعاً وعطشاً في الطريق».

وذكر البيان أن الفريق الطبي المتنقل التابع للمنظمة الدولية للهجرة قدم للناجين الماء والغذاء والمساعدة الطبية لمواجهة الجوع والجفاف والتعرض للظروف الجوية القاسية، بينما نقل العديد من الأفراد إلى عيادة قريبة، حيث تلقوا رعاية منقذة للحياة وغادروا المستشفى في حالة مستقرة.

ونقل البيان عن رئيس بعثة المنظمة في اليمن عبد الستار عيسوييف، قوله: «لقد عاش هؤلاء الأشخاص أسبوعاً من الجحيم في أعالي البحار وتعرضوا للاستغلال والرعب والصدمة النفسية».

وحذر من أن المآسي ستستمر مع قيام المهاجرين الضعفاء برحلات أكثر خطورة على الطريق الشرقي. وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن مصدر طبي يمني ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين إثيوبيين قبالة سواحل اليمن يوم الأحد إلى 92 قتيلاً.