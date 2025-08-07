أمطار غزيرة على اليابان وتحذيرات من انهيارات أرضية وفيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل هطول الأمطار الغزيرة اليوم الخميس في منطقة هوكوريكو على ساحل بحر اليابان بسبب استمرار وجود حزام من السحب الممطرة، حيث حذرت وكالة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب مياه الأنهار.وقالت الشركة المشغلة لخط هوكوريكو شينكانسن إن خدمات القطار السريع توقفت بين محطتي ناجانو وكانازاوا، حيث بدأت الأمطار الغزيرة تهطل على أجزاء من محافظة إيشيكاوا أمس الأربعاء.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي هطول الأمطار خلال 24 ساعة حتى الساعة 6 صباح غد الجمعة إلى 150 ملم في منطقة توهوكو، شمال هوكوريكو، وفي الجزء الشمالي من كيوشو في جنوب غرب اليابان، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.