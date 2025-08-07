بوتين: لا اعارض عقد اجتماع مع زيلينسكي ودولة الإمارات من المواقع المحتملة لعقد لقائي مع دونالد ترامب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أحد الأماكن المناسبة المحتملة لعقد لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

كما أكد "استعداده لعقد لقاءات مع كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

ولفت الى أن "هناك اهتماما من كلا الجانبين الروسي والأميركي لعقد القمة"، معتبرا أن "لدى ​روسيا​ عددا من الأصدقاء المستعدين للمساعدة في تنسيق اللقاء مع ترامب".

وفيما يتعلق بإمكانية لقاء زيلينسكي، أوضح الرئيس الروسي أنه "لا يعارض عقد اجتماع مع زيلينسكي"، لكنه شدد على "ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لمثل هذه المحادثات".