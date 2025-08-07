باسيل: فليحافظوا على الشكل على الاقل وليقروا ورقة لبنانية لا اميركية ولا سورية ولا من اي دولة

أشار رئيس التيار "الوطني الحر" ​جبران باسيل​، خلال حفل تخريج طلاب الدفعة الثانية من برنامج "YLP" بذكرى 7 آب، الى أن "جريمتنا اننا كنا صوت الحق والحرية ودخلنا الى السجون ورأسنا مرفوع، وأنا أرى بشباب التيار الأمل فلا تتخلوا عن قضيتكم كي لا تتخلوا عن وطنكم وعن أنفسكم وابقوا دائما وطنيين".

وقال باسيل "عشنا في 7 آب كرامة اكبر مما عشناها في كراسي المسؤولية وكنت دائما اقول وانا في الحكومات انني سجين السلطة"، مضيفاً "تعرضنا سابقا ل7 آب أمنية واليوم نتعرض ل7 آب سياسية وقضائية وادارية وموضوع رولان خوري وجان جبران واضح يحصل لأنهما تيار وطني حر".

وأكد أن "اساليبهم لا تخيفنا فـ7 آب هي ضد الخوف، ونحن لم نخف عندما كنا وحدنا ضد المحتل والعملاء فهل نخاف اليوم اذا ازاحوا احدنا من الادارة؟"، لافتاً الى أن "نحن ولدنا من قلب الشرعية ورحم الجيش اللبناني ونحن من يريد حصرية السلاح وان يكون القرار عند الدولة بمؤسساتها ولكن لا يمكن الا نبكي عندما نرى هذا الانصياع للخارج".

وتابع "فليحافظوا على الشكل على الاقل! وليقروا ورقة لبنانية لا اميركية ولا سورية ولا من اي دولة! ما هذا العيب!".