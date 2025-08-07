وزيرة البيئة: تمنينا أن يكون هناك تثبيت لاتفاق وقف إطلاق النار على أن تستكمل باقي النقاط

أشارت وزيرة البيئة تمارا الزين، الى أننا "تمنينا أن يكون هناك تثبيت لاتفاق ​وقف إطلاق النار​ على أن تستكمل باقي النقاط"، لافتةً الى أننا "سنعرف ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار في جلسة الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه".

وقالت الزين "الجلسة كانت هادئة بنسبة 90% وكان هناك تشنّج بنسبة 10%، والجميع كان يتفهم موقفنا ونحن فضلنا الانسحاب من جلسة الحكومة".