وزيرة البيئة: تمنينا أن يكون هناك تثبيت لاتفاق وقف إطلاق النار على أن تستكمل باقي النقاط

أشارت وزيرة البيئة تمارا الزين، الى أننا "تمنينا أن يكون هناك تثبيت لاتفاق وقف إطلاق النار على أن تستكمل باقي النقاط"، لافتةً الى أننا "سنعرف ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار في جلسة الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه".
وقالت الزين "الجلسة كانت هادئة بنسبة 90% وكان هناك تشنّج بنسبة 10%، والجميع كان يتفهم موقفنا ونحن فضلنا الانسحاب من جلسة الحكومة".
