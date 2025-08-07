أصدر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، قرارا تنظيميا رقم 8/ر قضى بموجبه تعيين يوسف زياد دعيبس مفوضا للشؤون الداخلية في "التقدمي". كما أصدر قرارا رقم 7ر تم بموجبه تعيين غسان سليم زيدان وكيلاً لداخلية المتن في "التقدمي".

كانت هذه تفاصيل خبر "التقدمي الإشتراكي" عيَّن دعيبس مفوضا للداخلية وزيدان وكيلا لداخلية المتن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.