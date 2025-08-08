100 قتيل و603 إصابات في غزة خلال 24 ساعة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قتل 100 فلسطيني وأصيب 603 بجروح خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 61258 قتيلاً و152045 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، فيما بلغت حصيلة الضحايا والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9752 قتيلاً و40004 إصابات.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضحايا المساعدات 51 قتيلاً و230 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1706 قتلا وأكثر من 12030 إصابة.