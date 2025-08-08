CleanSpark تسجّل إيرادات قياسية في "أنجح ربع سنوي" بتاريخها

تام شمس - الجمعة 8 أغسطس 2025 12:34 مساءً - أعلنت شركة CleanSpark لتعدين البيتكوين عن أفضل نتائج ربع سنوية في تاريخها، مسجلة أعلى إيرادات وربحية على الإطلاق، متجاوزة توقعات المحللين.

وقالت الشركة يوم الخميس إن إيراداتها في الربع الثالث المالي الممتد من أبريل إلى يونيو بلغت 198.6 مليون دولار، بزيادة 91% مقارنة بـ104 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الماضي، متفوقة على توقعات المحللين التي بلغت نحو 195 مليون دولار.

وقال زاك برادفورد، الرئيس التنفيذي لـCleanSpark:

"كان هذا الربع هو الأكثر نجاحًا في تاريخ CleanSpark، ويعكس قوة استراتيجيتنا."

كما أعلنت الشركة عن صافي دخل ربع سنوي قدره 257.4 مليون دولار، مقارنة بخسارة بلغت 236.2 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وبلغ ربح السهم المخفف 78 سنتًا، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 20 سنتًا فقط للسهم.

وقال المدير المالي للشركة، غاري فيكاريلي:

"كان الربع الثالث المالي نقطة تحول مهمة لـCleanSpark، حيث قمنا بتمويل نفقات التشغيل بالكامل من إنتاج البيتكوين الشهري، مع توسيع احتياطياتنا من البيتكوين في الوقت ذاته."

أول شركة تصل إلى إنجاز في قوة التعدين

أعلنت CleanSpark أيضًا أنها أول شركة تعدين عامة تصل إلى سرعة تعدين تبلغ 50 إكزاهش في الثانية داخل الولايات المتحدة، وتمتلك 5.8% من إجمالي معدل الهاش العالمي تحت إدارتها.

وقال برادفورد:

"بلغنا 50 إكزاهش/ث في يونيو، لنصبح أول شركة عامة تحقق هذا الإنجاز باستخدام بنية تحتية أمريكية بالكامل."

وتمكنت الشركة من توسيع خزينتها من البيتكوين لتتجاوز قيمتها مليار دولار في عام 2025، دون الحاجة إلى جمع رأس مال من خلال عروض الأسهم.

وتحتفظ CleanSpark حاليًا بـ12,703 بيتكوين، تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.48 مليار دولار، مما يجعلها تاسع أكبر شركة عامة من حيث احتياطي البيتكوين.

النتائج لم تُقنع المستثمرين

أغلق سهم CleanSpark المُرمز (CLSK) تداولاته يوم الخميس على انخفاض بأكثر من 2.5% ليصل إلى 10.72 دولارًا، مع ارتفاع طفيف بعد الإغلاق تبخر سريعًا إلى مكاسب أقل من 1%.

انخفضت أسعار CLSK خلال اليوم. المصدر: Google Finance

ورغم ذلك، فقد ارتفع سهم الشركة بنسبة 16.4% منذ بداية عام 2025، متفوقًا على أداء شركة MARA Holdings الرائدة في القطاع، والتي تراجعت بأكثر من 7% هذا العام.

ربع قوي لشركات تعدين البيتكوين

شهدت شركات تعدين البيتكوين ربعًا قويًا، مدفوعة بالارتفاع بنسبة 32% في قيمة الأصل خلال الفترة.

وفي أواخر يوليو، تجاوزت شركة MARA Holdings توقعات المحللين في نتائج الربع الثاني، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 64% على أساس سنوي لتصل إلى 238 مليون دولار.

كما أعلنت شركة Riot Platforms عن صافي دخل قياسي بلغ 219.5 مليون دولار خلال نفس الفترة.