توأما وينكلفوس يعزّزان علاقتهما بعائلة ترامب عبر صفقة لتعدين البيتكوين

تام شمس - الجمعة 8 أغسطس 2025 01:44 مساءً - أفاد تقرير أن كاميرون وتايلر وينكلفوس، الشريكان المؤسسان لمنصة تداول العملات الرقمية "Gemini"، استثمرا في شركة "American Bitcoin"، وهي شركة تعدين مرتبطة بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ يوم الخميس نقلًا عن "آشر جينوت"، الرئيس التنفيذي لشركة Hut 8، فإن الشقيقين وينكلفوس قاما باستثمار لم يُفصح عن قيمته في شركة American Bitcoin، والتي شارك في تأسيسها دونالد ترامب جونيور، وإريك ترامب، وآخرون. وكانت الشركة قد أعلنت في مايو الماضي عن خطتها للطرح في الأسواق عبر الاندماج مع شركة Gryphon Digital Mining.

ويمثّل هذا الاستثمار آخر حلقة في سلسلة من الروابط المتزايدة بين مؤسسي Gemini وعائلة ترامب، بما في ذلك مساهمة قدرها مليونا دولار في حملة ترامب الانتخابية لعام 2024، وحضور فعاليات تنصيب، والمشاركة في قمة للبيت الأبيض حول العملات الرقمية في مارس.

كما شارك الشقيقان في مراسم توقيع قانون GENIUS لتنظيم العملات المستقرة المرتبطة بالدفع في 18 يوليو، حيث وجّه الرئيس شكرًا مباشرًا لهما على مساهماتهما.

وفي يونيو، أعلنت شركة Gemini أنها تقدّمت بطلب لطرح عام أولي في الولايات المتحدة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وكانت الهيئة برئاسة بول أتكينز، الذي عيّنه ترامب قد أغلقت في فبراير تحقيقًا كان جاريًا بشأن تقديم Gemini أوراقًا مالية غير مسجلة من خلال برنامج Earn الخاص بها.

وقد تواصل موقع Cointelegraph مع متحدث باسم Gemini للحصول على تعليق حول قيمة الاستثمار، لكنه لم يتلقّ ردًا حتى وقت النشر.

تقارير عن محاولات تأثير على لجنة تداول السلع الآجلة

جاء هذا الاستثمار في شركة تعدين مرتبطة بعائلة ترامب بعد تقرير نشرته بوليتيكو يفيد بأن الشقيقين وينكلفوس ربما مارسا ضغوطًا على البيت الأبيض لإعادة النظر في ترشيح "برايان كوينتنز" لرئاسة لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC).

وكان من المقرر أن تصوّت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ على ترشيح كوينتنز الأسبوع الماضي قبل دخول المجلس في عطلة، لكن التصويت تأجّل بطلب من البيت الأبيض.

وكان مؤسسا Gemini قد عبّرا سابقًا عن دعمهما لترشيح كوينتنز، وذلك من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان ترامب عن اختياره. ومن غير الواضح متى سيُعاد النظر في ترشيحه، لكن من المتوقع أن يتم ذلك بعد عودة المجلس من عطلته في أغسطس.