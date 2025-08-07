شكرا لقرائتكم خبر من الرياض إلى البحر الأحمر.. منصة "عروض صيف السعودية" تمنحك خيارات لإجازتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار حملة "صيف السعودية 2025" التي تُقام هذا العام تحت شعار "لوّن صيفك"، أطلقت منصة "عروض صيف السعودية" دليلًا رقميًا متكاملًا من العروض السياحية تحت عنوان "لك 3 عروض" المصممة لتمنح العائلات والأفراد تجربة سفر أسهل، وقرارًا أسرع، وعطلةً صيفيةً مليئةً بالمتعة والرضا في مختلف مناطق المملكة.

وتتميّز المنصة بتوفير عروض مخصصة تناسب كافة الفئات العمرية والاهتمامات؛ حيث يجد الزائر خيارات متنوعة للأطفال والكبار، تتضمن مزايا مثل ترقيات مجانية للإقامة، ووجبات مجانية للأطفال، وتتوفر وجبتا إفطار وعشاء مجانًا لشخصين، إلى جانب خصومات على الحجز تصل إلى 20%، وتخفيضات تتراوح بين 15% و30% على المأكولات، والمشروبات، وبرامج الاستجمام، إضافة إلى استرداد نقدي بنسبة 10% في بعض الوجهات.

وما يميّز المنصة أنها تساعد الزائر في اتخاذ قراره بثقة ووضوح، إذ تتيح له مقارنة الخيارات، واختيار ما يناسب جدول سفره وميزانيته ونمط عطلته، سواء أكانت استرخائية على البحر، أو ترفيهية في المدن، أو مغامرات طبيعية في المرتفعات.

وتغطي العروض وجهات رئيسية تشمل الرياض، جدة، المدينة المنورة، الخبر، الدمام، الجبيل، الدرعية، إلى جانب ساحل البحر الأحمر، ما يجعل التنقّل بين التقاليد والتجارب البحرية والجبال الباردة أكثر سلاسة ومتعة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود "روح السعودية"؛ لتعزيز السياحة الداخلية خلال الصيف، وتقديم محتوى سياحي فعال يُشجع على التخطيط المسبق والاستمتاع بتجربة صيفية متكاملة، من خلال الشراكة مع مزودي الخدمات في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة؛ دعمًا للاقتصاد السياحي المحلي، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

لذا، سواءً كنت تبحث عن عطلة عائلية مريحة، أو تجربة فاخرة، أو مغامرة غير تقليدية، فإن منصة "عروض صيف السعودية" تمنحك كل الأدوات لتصميم عطلتك كما تحب، وبأفضل العروض المتاحة.

لاستكشاف العروض وتحديثاتها المستمرة، يمكن زيارة الدليل الرقمي عبر الرابط التالي:

https://www.visitsaudi.com/content/dam/documents/SeasonalOffers.pdf