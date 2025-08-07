شكرا لمتابعة خبر عن سعد الشثري: كتمان الشهادة معصية وظلم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، أن كتمان الشهادة يعد معصية وظلم من الشاهد لمن يستحق الشهادة.

واستشهد الشثري على صحة ذلك بقول الله تعالى:”ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمهما فأن آثم قلبه” وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”.

وشدد على ضرورة عدم كتم الشهادة، كما يجب على المرء عندى الشهادة أن يكون متحريا وحصل أمامه الواقعة التي يشهد بشأنها.

وأكد أن عدم منح الحقوق لأصحابها من الأشياء التي تغضب الله عز وجل، ومن أسباب نزول عقوبات الدنيا والآخرة.